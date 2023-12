Tammeka treenerid jätkavad ametis

Tartu JK Tammeka teatas ühismeedias, et uuel hooajal jätkavad esindusmeeskonna juures peatreener Marti Pähn ja abitreener Mait Toom.

Tammeka sai lõppenud hooajal Premium liigas üheksanda koha ning pidi kõrgliigakoha säilitamiseks mängima üleminekumänge Viimsi JK-ga. Tammeka võitis üleminekumängud koondtulemusega 6:1.

"Juhtida oma koduklubi esindusmeeskonda on nii au kui ka suur vastutus. Meie ambitsioon tulevaks hooajaks on mängida kõrgematele kohtadele kui seni ning olla oma töökusega eeskujuks kogu klubile," sõnas Pähn.

Abitreener ja väravavahtide treener Mait Toom lisas, et eelmine hooaeg oli küll raske, aga täis õppetunde. "Mul on heameel jätkata oma treenerikarjääri Tammekas. Uue hooaja eesmärk on lõpetada kõrgemal kohal kui tänavu ja pakkuda rohkem võidurõõmu," lisas ta.

34-aastane Pähn nimetati Tammeka juhendajaks eelmise aasta juulis.