Kriisa ei suutnud vastaste viimase sekundi võiduviset takistada

Hooaja alguses üheksamängulist võistluskeeldu kandnud Kriisa tabas oma teises mängus West Virginia eest 37 minutiga kolmest viskest ühe ning tema arvele kogunes kolm punkti, kaks lauapalli, kuus resultatiivset söötu ja neli pallikaotust.

WV oli kolm minutit enne mängu lõppu ees 63:58, kuid eksis siis oma viimasest seitsmest viskest kuuel ja Radford jõudis järgi, üheksa sekundit enne lõpusireeni ei tabanud Patrick Suemnick seisul 65:64 oma teist vabaviset, Radfordi kasuks 18 punkti visanud DaQuan Smith sai paremal äärel palli ning tabas üle Kriisa vastaste võiduviske.

DAQUAN SMITH WINS IT FOR RADFORD



(via @RadfordHoops)



pic.twitter.com/XEHWhkuh54