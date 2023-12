Jasikevicius ja Fenerbahce pikendasid Žalgirise kurba seeriat

Fenerbahce (8-7) sai uue peatreeneri Šarunas Jasikeviciuse käe all teise järjestikuse võidu, kui alistas Kaunase Žalgirise (5-10) 80:78. Johnathan Motley vise viis Fenerbahce 3.15 enne lõpusireeni 77:70 juhtima, külalismeeskond vastas sellele kahe järjestikuse kaugviskega, aga Tyler Dorsey tabas siis koos veaga keerulise viske ja suurendas vahe neljale silmale. Mängu lõpus oli Žalgirisel võimalik veel viigistada, aga Keenan Evans ei tabanud.

Dorsey viskas Fenerbahce kasuks 19 punkti, Scottie Wilbekin lisas 17 ja Motley 16 punkti. Kuuest kaugviskest neli tabanud Evans viskas samuti 19 punkti ja lisas nii viis lauapalli kui resultatiivset söötu. Leedu klubi on nüüd kaotanud neli järjestikust mängu ja on tabelis langenud tagantpoolt kolmandaks.

Monaco (8-7) juhtis kolmandal veerandajal Panathinaikosi (8-7) vastu 15 punktiga ja oli veel viis minutit enne mängu lõppu ees 80:70, Kreeka meeskond jõudis aga kolm minutit hiljem Kostas Sloukase tabava kaugviske järel 84:84 viigini. Elie Okobo viis Monaco kaks sekundit enne lõppu kahega ette, aga Marius Grigonis tabas koos lõpusireeniga kolmese ja tõi Panathinaikosile teise järjestikuse võidu.

