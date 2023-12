Hyundai tiimipealik sai lisakohustusi

Jaanuaris Hyundai autorallivõistkonna pealikuks nimetatud Abiteboul võtab presidendi tooli üle korealaselt Sean Kimilt, kes oli ametis pisut enam kui poolteist aastat. 46-aastane prantslane jätkab ka rallimeeskonna pealikuna.

"Meil on selged eesmärgid kõikides võistlussarjades, kus osaleme. Meil on vaja palju tööd teha, kuid tean, et meil on pühendunud, andekas ja multikultuurne tiim, mida ma üritan juhtida samasuguste väärtustega ja austusega nagu Sean seda tegi," sõnas Abiteboul Hyundai pressiteate vahendusel.

Hyundai Motorspordi asepresident Till Wartenberg märkis, et Abiteboul on suutnud lühikese aja jooksul positiivse märgi maha jätta. "Cyril on viimase aastaga andnud meile selge visiooni ja arengukava. Oleme juba lõiganud kasu tema kogemustest. Ühtlasi on ta toonud Alzenausse (Hyundai rallitiimi baas - toim) uut energiat ning meelitanud meeskonda tagasi insener Francois-Xavier Demaisoni ja Ott Tänaku."

Inseneriharidusega Abiteboul kerkis tiimijuhiks esmakordselt vormel-1 võistkonnas Caterhamis ja asus seejärel samale positsioonile Renault's, kus ta juhtis vägesid 2014. kuni 2020. aastani. Enne Hyundaiga liitumist töötas ta ka vormel-2 sarja mootoreid tarniva Mecachrome'i ridades.

We can announce today that our President Sean Kim will be handing over the reigns to Cyril at the end of 2023 in order to move to a new role within Hyundai Motor Company.



We would like to thank Sean for the positive impact he has had during his tenure as our President. pic.twitter.com/lDfGIOKkS8