Ränk vigastus lõpetas Viimsi ääremängija hooaja

20-aastane ääremängija rebestas põlve eesmist ristatisidet [ACL] kohtumises Läti Ülikooli vastu ning teda ootab ees üheksa kuu pikkune taastusravi. Teisipäeval toimunud põlveoperatsioon läks edukalt.

Reinart jäi senise hooajaga suures plaanis rahule, sest meeskond arenes pidevalt ning tema enda roll oli oluline. "Hooaeg algas küll tulemuste mõttes keeruliselt, aga nüüdseks on mängupilt paranenud ja mitmed võidudki kirjas. Isiklikus plaanis olin väga rahul oma rolliga võistkonnas ja usaldusega, mida sain treenerite poolt. Paraku läks selle hooajaga nii õnnetult, et tuli minna operatsioonile. Annan endast maksimumi taastumisprotsessi ajal ja loodan järgmisel hooajal olla sajaprotsendiliselt valmis," muljetas ta.

Viimsi võistkonna füsioterapeut Mari-Ann Peiker loodab mängijat järgmise hooaja alguses väljakul näha: "Reinart vigastas kodumängus oma paremat põlve. MRT uuringul selgus, et tegemist on ACL-i rebendiga, millest tulenevalt on kahjuks Keni hooaeg läbi. Eeldatav taastumisperiood on üheksa kuud, mis tähendab, et enam-vähem järgmise hooaja alguseks peaks ta taas täie tervise juures olema."

Viimsi klubi juht Tanel Einaste on Reinarti senise tegutsemisega väga rahul. "Iga vigastus on kahetsusväärne. Hetkel on aga eriti kahetsusväärne see, et Ken, kes on liigas olnud tegelikult paar aastat, teenis esmakordselt korralikult mänguaega, et ennast mängumehena tõestada. Ta kasutas selle võimaluse suurepäraselt ära nii individuaalselt kui ka meeskondlikult, olles asendamatuks lüliks. Paraku käivad vigastused spordi juurde ja nüüd on meie asi tagada Kenile parim ravi ja taastumine, et ta võimalikult kiirelt väljakule saaks naasta."

KK Viimsi järgmine kohtumine leiab aset reedel, 22. detsembril, kui võõral väljakul minnakse vastamisi Keila Coolbetiga. Turniiritabelis asub Viimsi (5-11) 13. ja Keila (6-10) 10. kohal.