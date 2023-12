Türgi jalgpallis lahvatas järgmine skandaal

Teisipäeval lõppes kõikides Türgi jalgpalliliigades kehtestatud võistluspaus. Sealne jalgpall pandi eelmisel nädalal pausile, sest Ankaragucu klubi president Faruk Koca jooksis Ankaragucu ja Rizespori kohtumises väljakule ning lõi kohtunik Halil Umut Meleri rusikaga näkku.

Kõrgliiga jätkus teisipäeval kolme kohtumisega, millest üks oli Istalnbulspori ja Trabzonspori omavaheline mõõduvõtt. Kohtumise avapoolaeg möödus tõsisemate vahejuhtumiteta ja lõppes 1:1 viigiga.

Teine poolaeg kulges sama rahulikult 68. minutini, mil Paul Onuachu viis Trabzonspori 2:1 juhtima. Istanbulspori leer polnud juhtunuga rahul, sest nende hinnangul oleks peakohtunik pidanud Onuachu väravale eelnenud olukorras nende kasuks penalti määrama.

Lõpuks tuli väljakule Istanbulspori president Ecmel Faik Sarialioglu, kes käskis oma klubi mängijatel väljakult lahkuda. Mõned Istanbulspori mängijad üritasid Sarialioglu meelt muuta, kuid tulutult ning kohtumine jäi 73. minutil pooleli.

Crazy scenes in Turkey...



Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! pic.twitter.com/FvSGQDw33Y