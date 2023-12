Naiste meistriliigas on uuel hooajal üleminekuaken augustis

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) juhatus kinnitas tulevaseks hooajaks naiste meistriliiga juhendi, milles on võrreldes tänavusega mitmeid sisulisi muudatusi.

Naiste meistriliiga avavoor toimub märtsi viimastel päevadel ning viimane voor 16. novembril, millele järgneb rahvusvaheliste mängude aken. Varasemalt juuli lõpuni avatud olnud üleminekuaken on nüüd avatud 3.–31. augustini, vahendab jalgpall.ee.

Meistriliigasse lubatakse üles anda mängijaid, kes on sündinud 2008. aastal või varem, samuti võib võistlustel osaleda ka 2009. aastal sündinud mängijad tingimusel, et nad ei ole üles antud noorte võistlustele või eliitliigasse. Meistriliigasse saab selliseid 2009. aastal sündinud mängijaid üles anda kuni kolm ning madalamatesse liigadesse, kus on lubatud vaid harrastusjalgpallurid, piiramatult.

Uue juhendi järgi tohib mängija, kes on sündinud 2008. aastal või hiljem, seitsme kalendripäeva jooksul mängida kuni kahes EJL-i egiidi all toimuvas mängus. Kui varasemalt ei loetud seitsme kalendripäeva hulka vaid rahvuskoondise mängudes osalemist, siis nüüdsest ei kuulu arvestusse ka meistriliigas mängimine.

Meistriliiga võistlussüsteem jääb võrreldes lõppenud hooajaga samaks. Esmalt mängivad kaheksa naiskonda omavahel kolm ringi ning neljandas ringis kohtuvad vastavalt paremusjärjestusele 1.–6. koha võistkonnad. Kolme ringi järel tabelis 7. ja 8. kohal asuvaid naiskondi ootab ees üleminekuturniir, kus osalevad ka esiliiga kaks parimat naiskonda, kellel on võimalus tõusta kõrgliigasse.

Naiste meistriliiga juhendiga saab pikemalt tutvuda siin.