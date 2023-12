Vuelta saab järgmisel aastal tavatu lõpplahenduse

Järgmise aasta Vuelta algab 17. augustil Lissabonis 12 km pikkuse eraldistardist temposõiduga, misjärel sõidetakse Portugalis veel kaks etappi. Alates 4. etapist kulgeb võistlusmarsruut läbi Hispaania ning aasta viimane suurtuur kulmineerub 8. septembril Madridis 22 km pikkuse temposõiduga.

Sealjuures lõpeb Vuelta individuaalse temposõiduga esimest korda pärast 2002. aastat. Tol aastal noppis temposõidus esikoha hispaanlane Aitor Gonzalez, kes napsas seekaudu üldvõidu kaasmaalaselt Roberto Heraselt.

Esimene suurem mägietapp on 9. etapp, kus ratturitel tuleb ületada kaks kõrgeima kategooria tõusu. 21-etapilise teekonna kogupikkuseks on 3154 km.

Tiitlikaitsjana asub võistlustulle ameeriklane Sepp Kuss, kes edestas sel aastal lõppkokkuvõttes kahekordset Tour de France'i võitjat Jonas Vingegaardi ja kolmekordset Vuelta võitjat Primož Roglicit. Rein Taaramäe pidi tänavuse Vuelta pooleli jätma.

