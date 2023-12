Orefice tahab näha rohkem koondislasi välisliigades mängimas

Eelmisel aastal Pariisi Saint-Cloud Levallois'i peatreeneriks nimetatud Orefice on juba mitu kuud saanud Prantsusmaal klubihooaega sisse elada, ent pikast suvest taastumine võttis omajagu aega.

"Pidin tõesti pärast EM-finaalturniiri mentaalselt taastuma ja kogu suve läbi protsessima. Meil oli nii palju emotsioone, lisaks Hõbeliiga finaalturniirile ja selle võidukale lõpule tuli ju läbi suve nii palju otsuseid teha ja koguaeg kõike analüüsida. Aga usun, et me läksime selle suvega kõvasti edasi ja Eesti võrkpall läks samuti. Kokkuvõttes oli vägev suvi, mis jääb igaveseks meelde," rääkis itaallasest treener Volley.ee-le.

Praegu teeb talle aga muret, et võõrsil mängib loetud arv eestlannasid. Koondislastest mängivad hetkel võõrsil Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Kristiine Miilen, Carmel Vares ja Melissa Varlõgina.

"Aga kui vaadata, mis nüüd edasi on juhtunud – pean silmas suure osa koondislaste kodumaale naasmist ja klubivõrkpalli Eestis mängimist – siis olen mõnevõrra üllatunud. Mõistagi usun, et välisliigades saaksid naised hoopis teise kogemuse, aga loomulikult on igal mängijal oma põhjused, miks nad on praegu nii otsustanud. Aga see on selgelt samm tagasi. Heaks näiteks on ses osas eelmine hooaeg, kus väga paljud naised mängisid tugevates välisliigades ja see kulmineerus tänavuse koondisesuve saavutustega."

Kertu Laak (nr 11) liitus suvel Poola tippklubi BKS Bostik Bielsko-Bialaga. Autor/allikas: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała/Facebook

"Me tegime koondises kõike väga professionaalselt, ja samamoodi oli ka välisklubides. Väikeses riigis nagu Eesti tuleb paratamatult ses osas piir ette igas mõttes. Sest hetkel on Eesti ja Balti liiga tase ikkagi võrreldamatu suurte võrkpalliriikide liigadega," jätkas Orefice.

Juhendaja loodab, et ehk leiab keegi mängijatest siiski uue aasta alguses taas tee piiri taha. "Jah, see on võimalik ja ma väga loodan, et keegi seda teeb. Loodan, et mängijad mõistavad ise ka, et suviseks ettevalmistuseks oleks selline liikumine vajalik ja nad saaksid 3-5 kuud välismaal tugeval tasemel mängida. Olen seda koondises alati kõigile öelnud, et koondise taseme tõstmiseks on see vajalik ja mina olen mängijatele alati olemas ja igati abiks, kui keegi mingit abi vajab. Mul on hea meel, et osa mängijaid on otsustanud oma karjääri välismaal jätkata ja rõõm on näha, et neil läheb hästi," toonitas ta võõrsil mängimise olulisust.

39-aastane itaallane sõlmis Eesti koondise peatreenerina tööle asudes kahe aasta pikkuse lepingu, mis suvise EM-i järel lõppes. Oreficel on võimalus lepingut kahe aasta võrra pikendada. Milline on seis tema peatreenerina jätkamise osas?

"Olen alaliiduga läbirääkimistes. Minu jaoks on algusest peale tegu pikema projektiga, meil oli ju 2+2 leping ja praegu ongi aeg läbi rääkida, kuidas või kas jätkame. Peame paika panema, mis on naiskonna arengu seisukohalt järgmised vajalikud sammud," sõnas Orefice lõpetuseks.