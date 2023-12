Võistluskeelust vabanenud Morant päästis Grizzliesi halvimast

Esimesed poolteist veerandit kulgesid võrdsete heitlusena, kuid Pelicans tegi teise veerandi keskel 23:1 spurdi ning võitis avapoolaja lõpuks 60:41. Grizzlies hakkas teisel poolajal tasapisi vahet vähendama, jõudes minut enne normaalaja lõppu 113:113 viigini.

Külalismeeskonna päästis lisaajast 25-mängulisest võistluskeelust vabanenud Ja Morant, kes tabas koos lõpusireeniga lähiviske, mis tõi külalistele napi 115:113 võidu (25:21, 16:39, 36:27, 38:26).

Morant viskas üleplatsimehena 34 punkti ning kogus veel kaheksa lauapalli, kuus resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Jaren Jackson Jr. lisas 24 ja Desmond Bane 21 silma. Pelicansi parim oli Brandon Ingram samuti 34 punktiga. Jonas Valanciunas sooritas kaksikduubli 22 punkti ja 14 lauapalliga ning kuus kaugviset tabanud CJ McCollum panustas 18 punktiga.

Grizzlies (7-19) jätkab läänekonverentsis eelviimasel ehk 14. kohal, Pelicans (16-12) on samas konverentsis seitsmes.

