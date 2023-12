Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna endine treener jäi Leedus tööta

Mazurs sai peatreeneriametist priiks esmaspäeva õhtul pärast Šiauliai kodumängu Utena Juventusega, mis kaotati 66:103, kirjutab Delfi Sport.

Hooaja eel Leedu kõrgliiga keskmike sekka ennustatud Šiauliai on langenud kahe võidu ja 12 kaotusega tabeli viimaseks. Võistkonna liidrite sekka kuulub mullu Tartus Mazursi käe all mänginud slovakist tsenter Tomaš Pavelka, kes on visanud keskmiselt 13,6 punkti, võtnud 8,3 lauapalli ja blokeerinud 2 viset.

Šiauliai peatreeneriks saab leedulane Žydrunas Urbonas, kes juhendas viimati Kosovo klubi Prištinat. 2021. aasta novembris Tartu juhendajaks saanud Mazurs tuli võistkonnaga sama aasta detsembris Eesti karikavõitjaks, Eesti meistrivõistlustel kahel korral hõbemedalile ja 2023. aasta kevadel saavutati Eesti-Läti liigas kolmas koht.