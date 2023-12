Saaliliiga naaseb koondisepausilt tabelinaabrite kohtumistega

Kolmapäeval võõrustab teisel positsioonil paiknev Tartu vald Ravens Futsal kolmandat kohta hoidvat Tallinna FC Bunker Partnerit. Meeskondade viimases omavahelises kohtumises võttis Tartu tiim napi 4:3 võidu – sealjuures lõi Bunker Partner oma väravad kuue minuti sees ning vähendas neljaväravalise kaotusseisu üheväravaliseks, vahendab jalgpall.ee.

Mõlemad meeskonnad on hooaja esimeses pooles näidanud head minekut: kaheksa vooru järel on Ravens Futsal kogunud 18 punkti, Bunker Partner on pidanud ühe kohtumise vähem ja on teeninud 15 silma. Tabelinaabrite kohtumise avavile kõlab kell 20.00 Lähte spordihallis.

Ka neljapäeval on võimalus tabelinaabrite duellile kaasa elada, kui omavahel kohtuvad kuuendal positsioonil olev Jõhvi FC Phoenix ja koht tagapool paiknev Rummu Dünamo. Meeskondade omavahelised kohtumised on lõppenud ühepoolselt: kolmest mängust on kolm võitu kirjutanud enda nimele Phoenix, väravate vahega 18:11.

Ka hooaja alguses on paremat minekut näidanud just Phoenix: kui Rummu on kaheksa mängu järel teeninud ühe võidu ning kolm punkti, siis Phoenix on kirja saanud kolm võitu, ühe viigi ja 10 punkti. Pall pannakse mängu Jõhvi spordihallis kell 19.00.

Neljapäeval pannakse pall mängu teiseski kohtumises, kui vastamisi lähevad tabeliliider Viimsi FC Smsraha ja neljandat kohta hoidev ning sel nädalal oma mängiva treeneri, ukrainlase Juri Kidanoviga lepingu lõpetanud Sillamäe FC NPM Silmet.

Kuigi Viimsi on sellel hooajal mänginud eksimatult ning võitnud seitsmest mängitud kohtumisest seitse, sealjuures alistati Silmet 9:4. Ka meeskondade omavaheliste üldkohtumiste tulemused on Viimsi: Viimsi on võite kokku kümme, Sillamäel neli. Kohtumine algab kell 19.00 Viimsi kooli spordikompleksis.

Vooru lõpetab viiendal kohal paikneva Narva United FC ja liigatabeli kaheksanda meeskonna FC Jõgeva Wolvesi vastasseis. Viiest omavahelisest kohtumisest neli võitu on noppinud Narva, ühe Wolves, viimane mäng lõppes 8:5 Narva kasuks.

Kaheksa vooru järel on Narval kirjas kolm võitu, üks viik ja 10 punkti, Wolves veel punktiarvet avada pole suutnud. Kas Narva lõpetab enda viievoorulise võiduta seeria ning kirjutab tabelisse punktilisa või teenib Wolves oma esimesed punktid, selgub reedel kell 20 Narva spordikeskuses.