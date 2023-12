Christiansen ei mahtunud Oberhofi etapiks Norra koosseisu

Detsembri alguses Rootsis Östersundis toimunud MK-etapil pjedestaalile tõusnud Christiansen ei mahtunud Norra koondisesse. "Meeste seas on tipus praegu väga karm. Kuigi mitmed võistlejad on sel talvel juba häid tulemusi teinud, ei ole kellelgi kindlat pääset MK-etappidele," sõnas Norra koondise peatreener Per-Arne Botnan.

31-aastase norralase koha Oberhofi MK-etapil sai hoopis 24-aastane Johan-Olav Botn, kes on sel hooajal IBU karikasarjas kõigil üheksal võistlusel pjedestaalile jõudnud, esikohtasid on tal kuus.

"Johan-Olav on väga tugev suusataja ja ta on IBU karikasarjas kõrgeimal tasemel võistelnud. Just seetõttu saab ta MK-sarjas võimaluse. See on karm, ka valiku tegijate jaoks," lisas peatreener.

Sel hooajal on maailma karika sarja etappidel esikolmikus lõpetanud juba seitse erinevat Norra meest.

Norra laskesuusaliit lisas, et kuivõrd Christiansen on juba 10.-14. jaanuarini Saksmaal Ruhpoldingis toimuval etapil kirjas, peab alaliit taas keerulise otsuse tegema.