Rae Spordikool/VIASTON tõusis Tartu Ülikool/Bigbanki kõrvale

Avageimis jagus pinget kuni 18:18 viigiseisuni, misjärel läksid külalised 21:18 juhtima ja võitsid geimi tulemusega 25:22. Teises geimis kogus Pärnu esindus 17 ja kolmandas 18 punkti, leppides seega 0:3 (22:25, 17:25, 18:25) kaotusega., vahendab volley.ee.

Merili Kõrvel tõi võitjatele 12 ja Maria Säästla kümme ning Reelika Raap kaotajatele üheksa punkti.

Mõlemad võistkonnad kogusid blokis viis punkti, servil jäi kolme punktiga (8:5) peale Rae Spordikool/VIASTON. Samuti olid võitjad edukamad rünnakul, teenides rünnakul punkti 34-protsendilise eduga. Kaotajate rünnakuefektiivsus oli 24 protsenti.

Kahe kaotuse kõrvale kaheksanda võidu teeninud Rae Spordikool/VIASTON hoiab 25 punktiga kolmandat kohta, 25 punkti on koos ka teisel kohal paikneval Tartu Ülikool/Bigbankil. Kuue punktiga jätkav Pärnu Spordikool on kaheksas. Esikohal on TalTech, kes on üheksast mängust teeninud 27 punkti, ehk läbinud seni täiseduga.

20. detsembril kell 18 mängivad Võru spordihallis ainsana punktita püsiv BARRUS/Võru VK ja Tartu Ülikool/Bigbank.