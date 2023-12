Atalanta näitas liigatabeli punasele laternale koha kätte

Kohtumine algas aga kodumeeskonna jaoks ebameeldivalt, kui Lorenzo Pirola juba kümnendal minutil kenast standardolukorrast peaga Salernitana juhtima viis. Kuigi Atalanta leidis avapoolajal paar võimalust, mindi poolajapausile siiski külaliste 1:0 eduseisul.

Atalanta tuli aga riietusruumist tagasi suurepärase hooga ning Luis Muriel viigistas 47. minutil kohtumise, kui paigutas nurgalöögile järgnenud olukorras pommlöögi vastase väravavõrku. Viigiseis ei kestnud kuigi kaua, sest juba viis minutit hiljem jõudis väravani Mario Pasalic, viies kodumeeskonna 2:1 juhtima.

Esimesed kolmveerandtundi mängu ärevalt jälginud kodupublik sai enne mängu lõppu veel kahel korral tähistada: 83. minutil realiseeris Charles De Ketelaere ning 89. minutil sai jala valgeks Aleksei Mirantšuk.

Atalanta võitis kohtumise 4:1 ning teenis sellega enda hooaja kaheksanda võidu. Pärast 16. mänguvoorus ollakse liigatabelis seitsmenda kohal, jäädes esimesena eurosarja kohtadelt välja.

Liigatabeli tipus jätkab Milano Inter, kes on kogunud 41 punkti. Nelja punkti kaugusele jääb Juventus, Meistrite liiga kohtadele mahuvad veel AC Milan (32 punkti) ning Bologna (28). Tiitlikaitsja on 27 punktiga viiendal tabelireal, kuuendal kohal asetsev Fiorentina on kogunud 27 punkti.

Salernitana jätkab kaheksa punktiga viimasel kohal, olles 16-st mängust võitjana väljunud vaid korra. Väljalangemistsoonis on veel Verona (11) ning Empoli (12).