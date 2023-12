Viimase rünnaku touchdown andis Seahawksile võidu

NFC konverentsis hooaega pikalt juhtinud, aga viimase paari nädalaga esikoha loovutanud Eagles alustas mängu tugevalt ning asus avaveerandil pärast 15-katselist rünnakut 7:0 juhtima. Teisel veerandil lisasid mõlemad meeskonnad väravalöögi ja riietusruumidesse mindi Philadelphia 10:3 eduseisul.

Seahawks sai aga teise poolaja alguses valju kodupubliku ees hakkama soliidse rünnakuga, mis kulmineerus jooksja Kenneth Walkeri touchdown'i ning viigiseisuga. Tugev Eagles vastas sellele aga omakorda touchdown'iga, kui mängujuht Jalen Hurts teist korda vastase lõpualasse jõudis ning otsustavale veerandile mindi vastu Eaglesi 17:10 juhtimisel.

Neljanda veerandi alguses teenis Seahawks väravalöögist kolm punkti ning mängis seejärel südikat kaitset, et Eaglesit piirata. Seattle sai minut ja 52 sekundit enne mängu lõppu uuesti palli ning varumängujuht Drew Lock juhtis meeskonna edukalt 92 jardi pikkuse rünnaku järel vastase lõpualasse.

Kohtumise viimaseks touchdown'iks jäi Locki ja Jaxon Smith-Njigba suurepärane ühendus 28 sekundit enne mängu lõppu, kui noor püüdja paremal äärejoonel pika palli näpuotstega kehasse tõmmata suutis. Seahawks teenis lõpuks 20:17 võidu ning säilitas võimaluse NFC konverentsis play-off-i jõuda.

