"Spordipühapäev" võttis kokku spordiaasta suurimad sündmused

Ka sel aastal on spordimaailmas, nagu igalpool mujal, suure tähelepanu all olnud Venemaa sissetung Ukrainasse. Nüüdseks juba pea kaks aastat kestnud sõja taustal on aga aina enam tulnud jutuks järgmisel suvel Pariisis toimuvad olümpiamängud.

Rahvusvaheline olümpiakomitee otsustas detsembri alguses pärast pikka vaagimist siiski Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalse lipu all võistelda.

"Minule tundub,e t ROK on suutnud leida täpselt sellise lahenduse, mis nad ajaloos ikka leidnud on. Põhimõtteliselt nende üksus ja organisatsioon on selline, et tarvis on hädasti kõigiga läbi saada. See tähendab, et ühte- või teistpidi peab tegema otsuseid, mida saab painutada," arvas Vedru. "Kui vaatame seda otsust ja üldse aastat, siis kõik osapooled selles konfliktis mingil määral on suutnud ja saanud säilitada oma näo."

Saates arutleti ka võimalikku olümpiaboikotti, mis aga aasta lõpu seisuga tundub pigem ebatõenäoline. "Kas näeme, et seda spordipidu on vaja ja kellel on seda vaja?" küsis Kalkun.

"Kuidas me vaataks Eesti sportlast - kui riiklikult tuleb näiteks boikott – kes on otsustanud, et see on tema ainus võimalus. Kas me lubaks Eesti sportlase neutraalselt võistlema, et ta saaks olümpiavõidu eest võidelda? Kas me peaks esimesena küsima sportlase käest või tegelikult määrab spordimaailma poliitiline otsus?" lisas ta.

Lisaks tuli saates veel juttu Eesti talispordi uuest esiletõusust, WRC sarja mandumisest, Eesti jalgpallikoondise õuduste aastast ja Eesti pallimänguklubide konkurentsivõimest. Lisaks tõmmati joon alla paarile väärikale sportlaskarjäärile.

Kalkun, Vedru ja Kilumets valisid ka enda spordiaasta tipphetked, oodatult tuli Kilumetsa valik kergejõustikust. "Eesti kümnevõistlejate supervõistlus Budapesti MM-il. Võib-olla kõigi aegade vägevaim kümnevõistlus üldse ja meie mehed neljas, kuues ja üheksas. Need emotsioonid seal Budapestis kahel väga kuumal suvepäeval ei unune kunagi," sõnas ta.