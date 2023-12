Panthers kaotas võõrsil, Jets pidi kodujääl Canadiensi paremust tunnistama

Konverentsideüleses kohtumises asus esimesena juhtima kodumeeskond Flames, kui Martin Pospisil üheksandal minutil väravani jõudis. Karikafinaalis Vegas Golden Knightsile alla jäänud Panthers leidis aga avaperioodi viimasel minutil viigivärava.

Mäng kulges seejärel tasavägiselt, aga Flames pääses pärast väravateta teist perioodi taas juhtima, kui Noah Hanifin väravavahiga üks-ühele pääses. Ameeriklane realiseeris võimaluse ning Blake Coleman viskas kohtumise lõpus veel litri tühja väravasse, et Flamesile 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) võit vormistada.

Panthers polnud aga ainus oma konverentsi tippu kuuluv meeskond, kes kaotusvalu tundma pidi. Winnipeg Jets sai kodujääl lisaajal Montreal Canadiensilt 3:2 (0:0, 2:1, 1:0, 1:0) kaotuse.

Läänekonverentsis jätkab 47 punktiga esikohal tiitlikaitsja Vegas Golden Knights, neile järgnevad Vancouver Canucks (44 punkti), Dallas Stars (40) ja Colorado Avalanche (40).

Idakonverentsis on 43 punktiga esikohal New York Rangers, teisel real asetsev Boston Bruins on sama palju punkte kogunud. Neile kahele järgnevad kaks 38 punkti klubi: Toronto Maple Leafs ja Florida Panthers.

Teised tulemused:

Dallas Stars - Seattle Kraken 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)