Käsipalli meistriliigas peetakse aasta viimane voor

Kolmapäeval võõrustab Põlva Serviti kell 19.00 Mesikäpa hallis HC Tallinnat ning Viljandi HC võtab Viljandi spordihoones samuti kell 19.00 vastu HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi. Neljapäeval kell 19.00 lõpetavad vooru koduväljakul mängiv SK Tapa ja Mistra.

Nädalavahetusel Balti liigas Läti klubi ASK/LSPA alistanud põlvakad lähevad aasta viimases kohtumises vastamisi meistriliiga punase laterna HC Tallinnaga.

Kui Serviti on vahepeal ka karikamänge pidanud, siis pealinlastel on olnud pikem paus. Viimane mäng peeti meistriliigas SK Tapa vastu, kus vastaste kindlat paremust tunnistati. Omavahelistes kohtumistes on sel hooajal Põlva kahel korral keskmiselt 13 väravaga peale jäänud.

"Hetkel on meil rahulik minek. Tundub, et võib minna nii, et osadel meestel jääb seekordne kohtumine vahele. Aga ega siin midagi üle mõelda ei ole vaja, kohtume ühe liiga tugevaima meeskonnaga. Eesti noored poisid saavad kõvasti mänguaega ning seejärel saame juba väikesele puhkusele," kommenteeris HC Tallinna peatreener Martin Noodla.

Möödunud laupäeval Mistra alistanud ning vahepeal ka karikal hõbeda võtnud Viljandi jätkab meistriliiga liidrina. HC Kehra on sarnaselt HC Tallinnale nautinud pikemat puhkust, kui viimati tunnistati kaks nädalat tagasi Serviti paremust. Meeskondade omavahelised mängud on kahel korral lõppenud viljandlaste paremusega.

"Kuigi Viljandi sai laupäeval väikse kättemaksu kaotatud karikafinaali eest, siis selge on see, et nad on aasta lõpus kodus näljased. Meie mängime oma mängu ära, vigastusi ja puudujaid on palju. Eks see detsembri viimane osa on selline, et see, kes rohkem tahab, see need punktid võtab," vaatas HC Kehra peatreener Janar Mägi ette tulevale kohtumisele.

Meistriliiga kalendriaasta lõpetavad neljapäeval kell 19.00 SK Tapa ja Mistra. Äsja karikavõistluste poolfinaalis vastamisi läinud meeskonnad pidasid seal kõva lahingu, kust harjumaalased võitjana väljusid. Meistriliigas on samuti kahel korral just Mistra peale jäänud. Värsked karikavõitjad pidid möödunud laupäeval Viljandi paremust tunnistama. Lääne-Virumaa tiim võttis eelmises voorus võidu HC Tallinna üle.

"Eelmisel laupäeval oli Viljandis tunda, et pärast karikavõitu on võistkonnas toimunud väike pingelangus. Oma kogemusest tean aga väga hästi, et Tapale ei saa käega lööma minna. Nad on eriti oma kodupubliku ees väga visad vastased ning karistavad kõik nõrkusehetked ära. Loodame, et suudame end siiski aasta viimaseks mänguks piisavalt kokku võtta, et Lääne-Virumaalt punktidega naasta," lõpetas Tapalt pärit, kuid sellel hooajal Mistras palliv Kaspar Lees.