Tarmo Kink asub Paide Linnameeskonna abitreeneriks

"Suurepärane tunne on naasta tagasi jalgpalli juurde ja eriti heameel on liituda Paide Linnameeskonnaga," lausus Kink Paide Linnameeskonna teate vahendusel.

"Mulle väga meeldib klubi professionaalsus, organiseeritus ja ambitsioonikus. Loodan oma teadmiste ja kogemustega aidata klubil teha järgmine samm oma eesmärkide suunas. Ilusaid pühi ja edukat uut aastat meile kõigile!"

Paide spordidirektori Gert Kamsi sõnul lisab Kink endise tippmängijana treeneritetiimi hindamatu väärtusega kogemust. "Tarmo tugevuseks, nii nagu oli ka mängijana, on ka treenerina töökus, hingestatus ning võitjamentaliteet," lausus ta. "Kindlasti saab tal olema igapäevatöös ka kitsam roll, mis on seotud positsioonispetsiifiliste elementide arendamisega!"

Peatreener Ivan Stojkovic: "Ma olen Tarmo liitumise üle väga õnnelik. Ta toob meile midagi, millest eelmisel hooajal puudust tundsime – suured mängijakogemused kõrgel tasemel ja teadmised teatud valdkondades, eriti kui on tegemist meie ründajate individuaalse arendamisega."

"Me mõlemad jagame suurt kirge jalgpalli vastu, mis on minu jaoks kõige olulisem omadus treenerite tiimi komplekteerimisel. Olen kindel, et täiendasime meeskonda täpselt nii, nagu soovisin, ja saame koos suuri asju korda saata."

Ivan Stojkovici tiimis jätkab 2024. aastal Tarmo Kingi kõrval abitreenerina ka Ats Sillaste, tänavu abitreeneri rollis olnud serblane Andreja Varicak on uuest hooajast Esiliigas mängiva Paide U-21 meeskonna peatreener.