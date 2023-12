Alles teisel poolajal Tunjovi abi vajanud Pescara sai neljanda viigi

Eesti koondise poolkaitsja Georgi Tunjovi koduklubi Pescara kirjutas Serie C tabelisse neljanda viigi.

Viimased kolm liigamängu võitnud Pescarat võõrustas 18. voorus tabelikeskmik Ancona. Kohtumise kaks väravat löödi avapoolajal, kui kodumeeskond asus 6. minutil juhtima, siis külalised viigistasid mänguseisu 18. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Tunjov saabus platsile 67. minutil. Narvast pärit poolkaitsjal on tänavu kirjas kuus liigatabamust, mis on oma võistkonna paremuselt teine näitaja, kui parimaks väravakütiks on hetkel ründaja Luigi Cuppone.

18 mänguga 31 punkti kogunud Pescara paikneb Serie C B-grupi tabelis kolmandal kohal. 23. detsembril sõidab eestlase koduklubile külla punane latern Fermana.