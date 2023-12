Curry rekordiline kolmeste seeria lõppes 268 mänguga

Nimelt oli Curry 268 järjestikuses põhihooajamängus tabanud vähemalt ühe kaugviske, ent Portlandi vastu ei saanud ta kaheksast viskest ühtegi korvi. Tema rekordiline kolmeste seeria algas 2018. aasta 1. detsembril. Viimane kord, kui ta põhihooajamängus ühtegi kolmest ei tabanud, oli 2018. aasta 8. november. Nädalavahetusel esimese NBA mängijana 3500. kolmepunktiviskeni jõudnud Curry nimel on ka NBA pikkuselt teine kolmeste seeria – 157 mängu.

"Me ei saa alati loota sellele, et Steph päästab meid hädast," ütles Warriorsi peatreener Steve Kerr. "Tal oli raske õhtu. Aga niimoodi peakski meeskonnamäng käima, et kõik toetavad üksteist, erinevatel õhtutel on erinevatel mängijatel hea päev."

Curry piirdus Portlandi vastu seitsme punktiga. Warriorsi parim oli Klay Thompson 28 punktiga. Trail Blazersi ridades tõi Jerami Grant 30 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis kuus tulemuslikku söötu.

Tulemused:

Boston – Orlando 114:97

San Antonio – New Orleans 110:146

Milwaukee – Houston 128:119

Phoenix – Washington 112:108

Portland – Golden State 114:118