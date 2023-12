Prantsusmaa naiskond tuli kolmandat korda maailmameistriks

Prantsusmaale oli see magus revanš eelmise MM-i finaali eest – kaks aastat tagasi jäid prantslannad kullamatšis norralannadele alla 22:29. Üldse oli see neljas MM-finaal, kus vastamisi olnud Prantsusmaa ja Norra ning finaalides on nende omavaheline seis nüüd 2:2.

Prantsusmaa ridades tõid Tamara Horacek ja Lena Grandveau kumbki viis väravat, Norra parim oli Nora Mörk kaheksa väravaga.

Prantsusmaa läbis tänavuse MM-i ühegi kaotuseta. Kolmanda MM-kulla võitnud Prantsusmaa tõusis kõigi aegade medalitabelis ühele reale Nõukogude Liidu ja Ida-Saksamaaga, kel on ka kolm kulda. Ühtekokku on aga prantslannad võitnud MM-ilt seitse medalit. MM-i edukaim riik nii kuldade kui medalite koguarvu poolest on Norra – neil on neli kulda ja ühtekokku 12 medalit. Venemaal on samuti neli kulda ja üks pronks.