Arsenal tõusis Liverpooli ja ManU viigi järel taas tabelitippu

Eelmises mänguvoorus tabelitipu positsiooni kaotanud Arsenal võõrustas pühapäeval Brightonit asus vastasele koheselt survet avaldama. Esimesel poolajal tegi Arsenal 15 pealelööki, kuid esimese väravani jõudsid nad 53. minutil, mil Gabriel Jesus nurgalöögi ajal õigel ajal õiges kohas oli. Arsenal püsis seejärel kontrollis ning Kai Havertz kindlustas 87. minutil kodumeeskonnale 2:0 võidu.

Mängupäevale tabelitipuna läinud Liverpool ei suutnud koduväljakul Manchester Unitedi vastu väravateta viigist enamat, mistõttu tõusis Arsenal taas liigatabeli kõrgeimale kohale.

Arsenal on 17 mänguvooruga sel hooajal kogunud 39 punkti, nii Liverpool kui pühapäeval Brentfordi 2:1 alistanud Aston Villa on kogunud 38 punkti. Tiitlikaitsja Manchester City jätkab 34 punktiga neljandal kohal, Euroopa liiga kohal on Tottenham, kes on kogunud 33 punkti.

Pühapäeval alistas West Ham koduväljakul 3:0 Wolvesi. West Ham on 27 punktiga kaheksandal tabelireal.