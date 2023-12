Kraft teenis taas esikoha, Aigro jäi teisena lõppvõistluselt välja

Aigro sai pühapäeval avavoorus hakkama 126,5-meetrise õhulennuga, mille eest teenis 132,9 punkti. Sellega jäi eestlane 32., viimasena pääses 30 hulgas lõppvõistlusele itaallane Giovanni Bresadola, kes teenis sama pika hüppe eest 135,7 punkti.

"Suutsin küll oma hüpet tehnilise poole pealt parandada, kuid see mind täna teise vooru ei viinud," sõnas Aigro pärast võistlust. "Nädalavahetust kokku võttes, siis mõned punktid eilsest võib positiivsele poolele panna. Nüüd jõulupaus ja suure tuhinaga turneele!"

Tänavusel hooajal suurepärast vormi näidanud austerlane Stefan Kraft lõpetas avavooru viiendal kohal, kuid tegi lõppvõistlusel võimsa 142 meetri pikkuse õhulennu ning kogus kahe vooru peale 327,9 punkti ning enda hooaja viienda etapivõidu.

Teiseks jäi tema kaasmaalane Jan Hörl (323,9 punkti), kolmandaks jäi laupäeval karjääri esimese etapivõidu teeninud sakslane Pius Paschke (320,1). Talle järgnesid veel kaks sakslast: Karl Geiger (316,3) ning Andreas Wellinger (311,1).

MK-sarja üldarvestuses on Kraft kogunud 669 punkti, edestades teisel kohal asetsevat Wellingeri (447 punkti) enam kui 200 punktiga. Wellingerile järgneb kaasmaalane Paschke, kes on kogunud 443 punkti ning kaasmaalane Geiger, kes on kogunud 414 punkti. Jörl on 334 punktiga viiendal kohal.

Aigro on sel hooajal kogunud üheksa punkti ja asetseb üldarvestuses 37. positsioonil.