Suusahüpete MK-sarjaga liitub veel üks eestlane

Sel nädalavahetusel toimus Eesti talispordis tähelepanuväärne sündmus: 16-aastane Kaimar Vagul sai Rukal kontinentaalkarika sarjas suusahüpetes 29. kohaga esimesed punktid ja tagas sellega õiguse võistelda maailma karikal ehk kõrgeimal tasemel, kirjutas Delfi Sport pühapäeval.

Vagul teeb debüüdi 28. detsembril Oberstdorfis nelja hüppemäe turnee esimese osavõistluse kvalifikatsioonis. "Nüüd lähen Oberstdorfis võrdlema oma taset maailma tippudega. Olen äärmiselt rõõmus ja rahul, et saan teha debüüdi just kodumäel pere ja sõprade keskel. See teeb võistluse eriliseks," sõnas suusahüppaja.

Saksamaal õppiv ja treeniv Vagul teeb enne aasta lõppu enda MK-sarja debüüdi, ja kui läheb hästi, siis osaleb ehk nelja hüppemäe turnee teisel osavõistlusel Garmischis, kuid seejärel naaseb taas madalama tasemega võistlustele.

"Oberstdorfis, ehk ka Garmischis, lihtsalt proovin, võrdlen, kui kaugel tippudest olen, aga siin naasen kontinentaalkarikale. See on kõige mõistlikum, väldib läbipõlemist ja annab võimaluse areneda," tõdes Vagul.