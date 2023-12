Goidina kerkis vabakavaga Eesti meistriks, meeste seas võitis Selevko

Lühikava järel esikohast haaranud Selevko teenis pühapäeval vabakava eest 156,77 punkti ning teenis kokkuvõttes 237,11 punktiga esikoha. Neljakordse tulupiga hakkama saanud Selevko tuli esimest korda Eesti meistriks 2019. aastal, esikoha teenis ta ka mullu.

Kuivõrd värske Eesti meistri võistluspagas läks eelmisel nädalal laia ilma toppama, pidi ta uued uisud kiirelt sisse sõitma. "Olen igal juhul rahul. Mul ei olnud palju aega valmistada, sest mul on uued saapad, uued uisud," sõnas Mihhail Selevko.

Aleksandr Selevko sai pühapäeval hakkama suurepärase vabakavaga (167,18 punkti) ning tõusis 235,99 punktiga teiseks, jäädes vennast lõpuks vaid 1,12 punkti kaugusele. Kolmanda koha teenis Arlet Levandi, kes kogus 219,53 punkti. Jegor Martsenko sai 156,92 punktiga neljanda koha.

Mõlemad Selevkod esindavad Eestit ka jaanuaris Kaunases toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. "Vorm on hea, kõik läks hästi praegu. Proovime vabakavas kaht neljakordset ja näeme, mis tulemus tuleb," ütles Aleksandr Selevko.

Naiste seas tegi pühapäeval 13-aastane Elina Goidina suurepärase vabakava ning teenis sellega 112,52 punkti. Lühikavas viiendaks jäänud Goidina kogus kokku 160,77 punkti ning teenis sellega Eesti meistritiitli.

"Muidugi on see minu jaoks üllatav. Ma ei oodanud sugugi, et võidan. Otsustasin, et esinenen Eesti meistrivõistlustel alles kolmapäeval ja ei arvanud, et minust saab Eesti meister," sõnas Goidina ERR-ile. "Väga hea meel on, et vabakavas peaaegu kõik õnnestus."

Vabakavas kuus kolmekordset hüpet sooritanud Goidina murdis augustis Türgis treeningul parema jalaluu ning sai alles novembris hakata hüppevormi taastama. "Ma tegin väga palju trenni ka kipsiga. Käisin kipsiga jääl ja uisutasin ühel jalal," ütles Türgis ja Eestis treeniv Goidina. "Võib-olla seetõttu, et olen tugev, suutsin kiiresti taastuda."

Teiseks jäi 157,26 punkti kogunud Nataly Langerbaur, esikolmikusse mahtus veel lühikava järel esikohta hoidnud Kristina Lisovskaja, kes kogus kokku 156,46 punkti. Hiljuti pindluu murdnud Niina Petrõkina enda meistritiitlit kaitsta ei saanud, samuti jääb tal EM vahele.

Langerbaur ütles ERR-ile, et võib tulemusega rahule jääda. "See on mul juba üheksas start sel hooajal. Olen võistelnud palju ja aasta lõpp ning väike väsimus on sees," ütles ta.

Lisaks käis pühapäeval veel jääl Eesti jäätantsupaar Solene Mazingue – Marko Jevgeni Gaidajenko, kes teenis vabatantsu eest 104,10 punkti. Kokku said nad 170,43 punkti.