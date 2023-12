Sakslanna teenis esimese etapivõidu, Kaasikud lõpetasid viiendas kümnes

28-aastane Carl läbis distantsi ajaga 28.13,6, edestades teiseks jäänud ameeriklannat Rosie Brennanit 19,6 sekundiga. Esikolmikusse mahtus veel rootslanna Ebba Andersson, kes kaotas võitjale 21,6 sekundiga.

Sakslanna jaoks oli see tema karjääri esimene võit MK-etapil. "Ma ei tea mida öelda, see on täiesti hullumeelne. Mul olid head suusad, suur tänu võistkonnale," jäi Carl tagasihoidlikuks. "Ma ei alustanud väga kiiresti, aga kui sain treeneritelt vaheaegu, sain motivatsiooni kõvasti juurde."

Keidy Kaasiku lõpetas ajaga 30.41,1 (+2.27,5) ning teenis sellega 42. koha. Kaidy Kaasiku ületas finišijoone ajaga 31.11,7 (+2.58,1) ning sai 46. koha.

MK-sarja liidrina jätkab ameeriklanna Jessie Diggins, kes jäi pühapäeval esimesena poodiumilt välja. Ameeriklanna on kogunud hooajaga 809 punkti, teisel kohal on 737 punktiga rootslanna Emma Ribom. Pühapäeval teiseks jäänud Brennan on 726 punktiga kolmas.

Keidy Kaasiku on MK-sarja üldarvestuses 42 punktiga 76. kohal, Kaidy Kaasiku on 22 punktiga 85.