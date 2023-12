Naiste karikavõitjaks krooniti Audentes/Tallinna Ülikool

Lauavõitluses koguni 57:28 (ründelauad 24:10) üle olnud Audentes/Tallinna Ülikool suutis ka viskeid vastasest paremini tabada ning sundis Audentese Spordigümnaasiumi tegema 27 pallikaotust (ise tehti 20), kirjutab basket.ee.

Finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Birgit Piibur, kes kogus 22 minutiga 11 punkti, 12 lauapalli, kuus resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget. Victoria Ida Vähi kogus resultatiivseimana 16 silma ja viis lauapalli, Eliise Pajumets sai kirja 13 punkti, kuus lauapalli ja kuus korvisöötu ning Laina Mesila-Kaarmann viskas samuti 13 punkti ja tegi neli vaheltlõiget.

Audentese Spordigümnaasiumi poolel viskas Marleen Mikiver resultatiivseimana 14 punkti, Jenny Roos lisas kaheksa silma ja Maria Vasar kogus seitse punkti.

"Alguses pandi meid natuke proovile ka, noored olid esimesel poolajal suhteliselt tublid. Eks me lõpuks kogemuse ja jõuga võtsime lõpuks ära. Eks meil oligi eelnevalt siin haiguste lainet ning oli selline finaali elevus ikkagi sees. Kui sellest üle saime, siis mängisid kõik," Sõnas pärast võidukat mängu Audentes/Tallinna Ülikooli peatreener Reet Rausberg.

"Kui meil mäng hakkab jooksma, nagu me oleme trennis teinud, siis on treenerina pingil väga kerge olla. Sest need on tõesti väga vahvad naised ja täna said osad noored ka käe valgeks. Eks see on kunagi tehtud töö, mida nad nüüd saavad nautida," lisas Rausberg.

Vaatamata kindlale karikavõidule ei tahtnud Rausberg veel meistritiitli peale mõelda: "Pikk tee on veel minna. See võidukohustuse peale panek pärsib nii mõndagi. Ootused on neil endal suured ja eks me teeme tööd edasi ning vaatame, mis kevadel tuleb."

Pronksikohtumises teenis Rapla Korvpallikool 77:47 (12:11, 16:10, 30:16, 19:10) võidu Keila Basketi vastu. Lauavõitluse 51:41 võitnud (ründelauad seejuures 18:7) Rapla tegi vastasest ka kaks korda vähem pallikaotusi (13:26).

Rapla resultatiivseimaks kerkis 15 punkti ja kuus lauapalli kogunud Bia Aller, Kätlin Murre viskas 11 silma ning Reili Naarits panustas samuti 11 punktiga. Keila poolel kogus Kristel Talv 14 punkti ja kuus lauapalli, Anni Sild viskas 11 silma ning Mari-Liis Jõgeva tõi neli punkti ja 12 lauapalli.