Man City kaotas seekord punkte viiendal lisaminutil

Erling Haalandita mängiv City läks Jack Grealishi ja Rico Lewise väravatest mängu teise poolaja alguseks juhtima 2:0, aga külalismeeskond vähendas Jean-Philippe Mateta tabamuse järel kaotusseisus 76. minutil minimaalseks. Lisaminutitel tegi Phil Foden oma karistusalas Mateta vastu vea ning Michael Olise päästis 90+5. minutil Palace'ile viigipunkti.

City on koduliigas viimasest kuuest mängust suutnud võita vaid ühe, sealjuures on esimest korda pärast 2016. aastat kodus jäädud kolm mängu järjest võiduta. Neljandal kohal olev tiitlikaitsja kaotab mängu vähem pidanud tabeliliider Liverpoolile kolme punktiga, neid edestavad ka Arsenal ja Aston Villa.

"See ei ole halb õnn, see on teenitud. Just nagu mängudes Tottenhami [mis lõppes 3:3] ja Liverpooli [1:1] vastu olime suurepärased, aga me ei suutnud võita. Meeskond mängis hästi, aga kui annad ära penalti, ei väärigi võitu," rääkis City peatreener Pep Guardiola.

Cole Palmeri ja Nicolas Jacksoni väravad teise poolaja alguses tõid Chelseale 2:0 võidu Sheffield Unitedi üle, Newcastle võttis Fulhami üle 3:0 võidu samuti teise poolaja väravatest.