Võistluskeelu alt vabanenud Kriisa viskas debüütmängus 20 punkti

Kolm aastat Arizona ülikooli esindanud Kriisa liitus selleks hooajaks West Virginiaga, aga NCAA avastas, et eestlasest mängujuht sai Arizona eest pallides lubamatuid hüvesid. Karistusena pidi Kriisa selle hooaja esimesed üheksa mängu väljaku kõrvalt vaatama ning sai naasta laupäevaseks kohtumiseks Massachusettsi vastu.

Kriisa saatis oma debüütmängus teele 15 kaugviset, millest tabas kuus. Kokku jäi 36 minutit väljakul viibinud eestlase arvele 20 punkti, seitse korvisöötu, kaks lauapalli ja kolm pallikaotust.

Vahepeal ka 18-punktilisse kaotusseisu jäänud WV jõudis kolm minutit enne mängu lõppu ühe punkti kaugusele, aga eksis siis oma järgmisel kuuel viskel ja kodumeeskond Massachusetts võitis lõpuks 87:79.

West Virginia on sel hooajal võitnud neli ja kaotanud kuus mängu, millega ollakse Big 12 konverentsi meeskondade arvestuses viimasel kohal. Tugeva konverentsi meeskondadest on hooaega 11 järjestikuse võiduga alustanud riiklikult neljanda asetusega Houston, teise asetusega Kansasel on kümme võitu ja üks kaotus, kuuenda paigutusega Bayloril üheksa võitu ja üks kaotus.