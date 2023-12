Rosenthali võimas avapoolaeg aitas Tartu Pärnu vastu võidule

Tartus enam kui poole tuhande pealtvaataja ees peetud mängus võitis kodumeeskond Pärnu Sadama vastu avaveerandi 29:15 ja läks vaheajale 18 punktiga juhtides. Suure panuse edusse andis tagamängija Märt Rosenthal, kes kogus esimese poolajaga 26 punkti (visked väljakult 8/8, vabavisked 8/9), viis lauapalli ja kolm resultatiivset söötu.

Teisel poolajal Rosenthali hoog skooritegemisel veidi rauges, külalismeeskond hakkas vahet kärpima ja võitis kolmanda veerandaja 33:18. Ka otsustaval perioodil kahanes Tartu edu kahel korral kolmele punktile, sealjuures jõudis Pärnu kolm ja pool minutit enne lõpusireeni seisuni 78:81, aga Tartu lõpetas mängu 7:0 spurdiga ja sai 88:78 võidu.

Rosenthali arvele kogunes lõpuks 31 punkti (kahepunktivisked 7/8, kolmepunktivisked 3/5, vabavisked 8/9), seitse lauapalli, seitse resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ning ühe viskeblokeeringu. Kristjan Kitsing toetas teda 19 punkti ja kümne laupalliga, Pärnu kasuks viskasid 19 punkti nii Isaiah Hart kui Robert Valge. Kolm järjestikust võitu teeninud Tartu on tabelis kümne võidu ja viie kaotusega viies, Pärnu (5-8) on aga kaotanud viis mängu järjest ning on kümnes.

BC Kalev/Cramo (12-1) teenis neljanda järjestikuse võidu, kui oli 82:61 üle Viimsist (5-11). Eelmisel kuul tiimiga liitunud endine Fenerbahce mängija Marreon Jackson viskas 18 punkti, Jorgen Rikberg kogus Viimsi kasuks 16 punkti.

Võistlustules oli ka tabeli punane latern Tallinna Kalev (2-13), kes pidi tunnistama hooaja 11. võidu saanud Prometei 107:62 paremust. Viskeid 34-protsendiliselt tabanud Eesti klubi resultatiivseim oli 15 punkti visanud Brandis Raley-Ross.