Serviti alistas Balti liigas Läti klubi

Kümnendaks minutiks 5:8 kaotusseisu jäänud Serviti jõudis 25. minutil viigini, Alfred Timmo viis Serviti esimest korda juhtima kaks minutit enne esimese poolaja lõppu ning seisuga 16:15 läks vaheajale eduseisus Serviti.

44. minutil sai Serviti väravakütt Jürgen Rooba punase kaardi, kuid sellest hoolimata kindlustas külalismeeskond oma edu. 50. minutil tegi Kermo Saksingu tabamus seisuks 25:22 ning Läti meeskonda enam lähedale ei lubatud.

Serviti resultatiivseim oli kuus väravat visanud Jürgen Rooba, viis väravat viskasid Henri Sillaste ja Tõnis Kase.

"Esimese poolaasta kohta võib öelda, et me pole leidnud üles oma kaitsetegevust, mis on meile eelnevatel aastatel edu toonud. Hetkel on teatud ebakõlad kaitses ja seega saavad vastased liiga lihtsaid väravaid. Tänases mängus oligi teise poolaja kaitse agressiivne nagu peab olema. Eks vastased väsisid ka teisel poolajal ja meie saime oma kaitse pealt lihtsaid väravaid," kommenteeris meeskonna kapten Sillaste.

"Balti liiga esimesel poolaastal ei ole me oma eesmärke täitnud. Tabelis võiks koht parem olla, aga eks uuel aastal uue hooga ja võideldes edasi. Kõigepealt tuleb kolmapäevane mäng positiivse noodiga lõpetada," lisas ta.

Serviti lõpetab aasta kaheksa punktiga, mis asetab meeskonna Balti liiga tabelis neljandale kohale.