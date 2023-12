100 spordihetke | Toomas Leius ja Evald Kree

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. 92. loo keskmes on tennisistid Toomas Leius ja Evald Kree – Eesti tennisespordi arhitektid.

1918. aastal sündinud Evald Kree oleks võinud spordis tippu jõuda ka mõnel teisel alal, aga ta läks tennise teed ja võime öelda, et sellest on saanud Eesti tennise tee. Kogu teise maailmasõja järgne Eesti tenniseelu on seotud Kree nimega. Karismaatilise isiksusena kujundas ta sellest aristokraatlikust mängust justkui omamoodi vaba maailma laigukese hallis nõukogude ühiskonnas.

Kree õpilased olid paljud ja neist silmapaistvaim Toomas Leius. 1959. aastal võitis toona veel 17-aastane Leius Wimbledoni noorteturniiri ning jõudis kuus aastat hiljem Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali juba meeste seas. Segapaarismängus mängis Leius samal turniiril koguni finaalis. Toomas Leius on tennise juures tegev siiani.

Need kaks meest – Evald Kree ja Toomas Leius – on Eesti tennise suured suunanäitajad.