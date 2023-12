Premier League saab esimese naissoost peakohtuniku

40-aastane Welch alustas kohtunikukarjääri 2010. aastal ja jaanuaris sai temast esimene naine, kes vilistanud Championshipis ehk tugevuselt teisel liigatasemel.

Samuti saab Premier League üle pika aja esimese mustanahalise peakohtuniku, kui 26. detsembri kohtumises Sheffield United - Luton Town täidab seda rolli Sam Allison.

Premier League'i eelmine mustanahaline kohtunik oli Uriah Rennie, kes lõpetas sel tasandil karjääri 2008. aastal.

"Need on Rebecca ja Sami jaoks pöördelised hetked. Nad on kaks tõeliselt kvaliteetset kohtunikku," kiitis liiga kohtunikejuht Howard Webb BBC-le. "Nad väärivad oma võimalust."

Tänavu suvel avalikustas Inglismaa jalgpalliliit plaani, mille kohaselt kavatsetakse kohtunikke sekka värvata senisest enam vähemusi. Järgmise kolme aasta jooksul plaanitakse kõikide jalgpallitasandite peale tuua ala juurde tuhat naiskohtunikku ja tuhat asiaadist kohtunikku.