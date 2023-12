VAATA OTSE | Kes võidab Lenzerheide meeste sprindi?

Täna kell 15.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailma karika etapilt Lenzerheides, kus on kavas meeste 10 km sprint. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, stuudiot veab Alvar Tiisler.

Stardinimekirjas on 98 nime, nende seas eestlased Raido Ränkel (number 56), Kristo Siimer (73) ja Marten Aolaid (93).

Hooaja avaetapil Östersundis võitis meeste sprindi sakslane Philipp Nawrath, kellele järgnesid norralased Tarjei Bö ja Vebjörn Sörum. Hochfilzenis oli parim Bö, teiseks tuli norralane Sturla Holm Lägreid ja kolmandaks rootslane Sebastian Samuelsson.

Kõik peale Sörumi on ka stardinimekirjas, teiste seas Samuelsson, kes alles mõne päeva eest teatas, et ei tule positiivse koroonatesti järel Lenzerheides starti. Hiljem selgus, et rootslane siiski rajale ei lähe.