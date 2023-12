Ameeriklasest üllataja napsas Kildelt võidu

Karjääri teise MK-võidu teeninud Bennett edestas finišis 0,03 sekundiga Aleksander Aamodt Kildet. Norralane oli mõni hetk varem haaranud esikoha šveitslaselt Marco Odermattilt (+0,05). Esimesena jäi pjedestaalilt välja prantslane Nils Allegre (+0,13).

"Ma olin finišisse jõudes üllatunud. See oli vapustav tunne ja mul on hea meel, et suutsin hooaega niimoodi alustada," rääkis Bennett pärast võistlust.

"Minu esimene võit oli tegelikult natukene suurem üllatus. Siis mulle tundus, et olin treeningutel kõigist kolm sekundit aeglasem. Sel hooajal tahan arengus sammu edasi astuda ja olla konkurentsivõimeline kogu hooaja jooksul," lisas üllatusvõitja.

MK-sarja üldarvestuses jagavad kolme sõidu järel esikohta 160 punktiga Odermatt ja austerlane Marco Schwarz. Kolmas on austerlane Manuel Feller (124) ja neljas Bennett (124). Esiviisiku lõpetab Kilde (80).

Reedel stardivad mehed ülisuurslaalomi rajal.