Loeb ja Dakari tiitlikaitsja hakkavad sõitma Rumeenia tootja eest

52-aastane jahilaskmise olümpiapronks on viimased seitse aastat Dakari rallil keeranud Toyota rooli ning pole kokkuvõttes veel teisest kohast kehvemat tulemust saavutanud. Lisaks Toyotaga saadud kolmele tiitlile on ta ralli võitnud ka Volkswageni ja Mini eest sõites.

Uuel aastal sõidab Al-Attiyah Prodrive Hunter T1+ masinaga, aga alustab seejärel Daciaga testimist. Lisaks temale on 2025. aastaks Daciaga käed löönud ka rallilegend Sebastien Loeb ja mullu T3 võistlusklassis kokkuvõttes kolmanda koha saavutanud ja tänavu neljandaks tulnud Cristina Gutierrez.

"Mul on hea meel olla osaks Dacia perekonnast. See on tore bränd, näen seda igal pool maailmas. Usun, et meil on koos tugev tiim ja üritame kohe esimesel aastal võita. See on isegi unistuste tiim: austan Sebastieni ja Cristinat väga," sõnas Al-Attiyah.

Järgmine Dakari ralli leiab Saudi Araabias aset 5.-19. jaanuarini.