Taas toorutsenud Green sai NBA-lt tähtajatu võistluskeelu

Green lõi teisipäevases Warriorsi 116:119 kaotusmängus Phoenix Sunsile kolmandal veerandajal Bosnia keskmängijat Jusuf Nurkicit käega näkku ning saadeti sel hooajal juba kolmandat korda varakult riietusruumi.

Esimest korda juhtus see 11. novembril pärast Cleveland Cavaliersi vastu saadud kahte tehnilist viga, teine kord vaid kolm päeva hiljem, kui ta hoidis Klay Thompsoni ja Jaden McDanielsi kähmluse käigus Minnesota Timberwolvesi keskmängijalt Rudy Gobert'lt käsivarrega ümber kaela. Pärast viimast intsidenti andis NBA Greenile viiemängulise võistluskeelu.

Kolmapäeval määras NBA Warriorsi äärele tähtajatu võistluskeelu, märkides, et Green on korduvalt käitunud ebasportlikult ning peab enne väljakule naasmist täitma liiga poolt määratud tingimused. ESPN-i sõnul kohtuvad Green, tema agent Rich Paul ja Warriorsi tegevdirektor Mike Dunleavy Jr. neljapäeval, et arutada mängija edasisi samme.