Soosikud Barcelona ja Lyon on Meistrite liigas alustanud kolme võiduga

Jalgpalli naiste Meistrite liigas on alagrupiturniir jõudnud poole peale, täiseduga jätkavad eeldatavad favoriidid FC Barcelona ja Lyoni Olympique.

Nii Barcelona kui Lyon on võitnud kõik oma kolm senist mängu väravate vahega 14:1. Barcelona oli kolmapäeval Malmös 6:0 parem Rosengardist, võõrustajate omavärava järel tegid Barcelona poolt skoori Salma Paralluelo, Patri Guijarro, Aitana Bonmati, Mariona Caldentey ning Martina Fernandez.

Lyon otsustas koduväljakul Branni naiskonna vastu kohtumise saatuse kiirelt: Kadidiatou Diani viis prantslannad juhtima kuuendal minutil ning Ada Hegerberg tegi kaasmaalannade vastu 23. minutiks seisuks 2:0. Diani lisas kolm minutit pärast teise poolaja algust oma teise tabamuse, enne kui Brann leidis 20 minutit enne lõpuvilet auvärava.

Üheksa punkti kogunud Barcelonale järgneb A-grupis kuue punktiga Benfica, kes sai kolmapäeval Frankfurdi Eintrachti üle tähtsa 1:0 võidu. Saksamaa klubil on kolm punkti ja Rosengard ei ole suutnud punktiarvet avada.

B-grupis järgneb täiseduga jätkavale Lyonile kuus punkti kogunud Brann, grupi autsaiderite omavahelises mängus ei suutnud Praha Slavia 20 pealelöögile vaatamata enamat väravateta viigist St. Pölteni vastu.

C- ja D-grupp mängivad oma kolmanda vooru kohtumised neljapäeval, kahe vooru järel nulli peal olev Pariisi Saint-Germain, kes on viimased viis hooaega jõudnud vähemalt veerandfinaali, võõrustab C-grupi liidrit AS Romat ning D-grupis ootab sisuline ellujäämismäng Madridi Reali ja Paris FC-d.