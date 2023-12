Vend ja õde võtsid lühikese vahega MK-sarjas etapivõidu

Hannah Schmidt pääses enda veerandfinaalis teisena edasi, kuid sõitis end nii poolfinaalis kui finaalis esimeseks. Ainsana Schmidti vahesõitudes edestanud olümpiavõitja Sandra Näslund pidi leppima väikese finaali esikoha.

Tegemist oli 29-aastase Schmidti esimese etapivõiduga MK-sarjas. "Tunnen end päris imeliselt. Ütleks, et mul oli natuke õnne ka, aga sellegipoolest on see imeline," sõnas Schmidt. "Ja et sain seda vennaga koos teha, see on eriline."

Kõik vahesõidud võitudega lõpetanud Jared Schmidt sai vahetult enne enda finaalsõitu õe kuldset sõitu jälgida. "Nägin seda enne starti ja sain sealt natuke lisaenergiat," sõnas 26-aastane Jared, kes teenis enda karjääri teise etapivõidu. "Päris magus, et Schmidtid siin kiirelt üks-kaks tegid."

"See on väga lahe. Sain eelmisel nädalal Val Thorensis väga palju enesekindlust. Jõudsin paar päeva hiljem siia ja sain kohe algusest peale hästi minema. Tundsin end tõesti hästi," sõnas Schmidt.

Jared Schmidt on suusakrossi MK-sarja üldarvestuses 212 punktiga esikohal, esikolmikusse mahuvad veel austerlane Tristan Takats ning kanadalane Reece Howden. Naiste edetabelis on seimesel positsioonil prantslanna Marielle Berger Sabbatel (220 punkti), talle järgnevad Sandra Näslund (195) ning Hannah Schmidt (177).