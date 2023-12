TalTech tõusis taaskord koduses meistriliigas tabelitippu

Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech/Kastre kogus favoriit TalTechi vastu kokku 40 punkti, leppides 0:3 (13:25, 20:25, 7:25) kaotusega, vahendab volley.ee.

Rünnakul 50-protsendilise efektiivsusega tegutsenud Kätriin Põld lõi maha seitse rünnakut ja kogus TalTechi üheteistkümnest blokipunktist viis. Seejuures ei teinud Põld ühtegi viga, lõpetades kohtumise +12 punktiga. Maren Mõrd lisas võitu kümme punkti. Koduvõistkonna poolel lõpetas Lill Kandimaa kohtumise 11 punktiga.

TalTechi võidu võtmeks kujunes rünnak, kui punktiks löödi 41 protsenti tõstetest. Koduvõistkonna rünnakuefektiivsus oli 25 protsenti. Blokipunkte märgiti võitjatele üksteist ja kaotajatele seitse.

25. novembril esikoha Tartu Ülikool/Bigbankile loovutanud TalTech võttis taaskord sisse tabelijuhi koha, kui üheksa mänguga on kogutud maksimaalsed 27 punkti.Teiseks langenud Tartu Ülikool/Bigbank on kümne mänggua teeninud 25 punkti. Turniriitabeli kuuendal naiskonnal TBD Pharmatech/Kastrel on kirjas 15 punkti.

17. detsembril kell 16 mängivad Viimsi Koolis seitsmendat kohta hoidev Viimsi/Tallinna Ülikool ja neljandal real paiknev Audentese SG /Noortekoondis