Fenerbahce lõpetas peatreener Itoudisega koostöö

Fenerbahce teatas kolmapäeval, et on 53-aastase peatreeneri teenetest loobunud. "Täname Dimitris Itoudist tema teenete eest ja soovime talle edasises karjääris edu," kirjutas klubi.

Mullu suvel Fenerbahcega kolme aasta pikkuse lepingu sõlminud Itoudis on sel Euroliiga hooajal klubi kuue võidu ja seitsme kaotuseni juhendanud. Viimasest seitsmest mängust eurosarjas on Fenerbahce võitjana väljunud vaid ühel korral, esmaspäeva õhtul jäädi koduses kõrgliigas rivaalile Istanbuli Anadolu Efesele alla.

Varasemalt Kreeka korvpallikoondist juhendanud Itoudis otsustas septembris ameti maha panna, sest tema töö Fenerbahce treenerina ei lubanud piisavalt koondisele keskenduda.