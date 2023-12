Käsipalli karikafinaali kordusetenduses on kaalul topeltpunktid

Sel hooajal lähevad osad Eesti klubide mängud meistriliigas kirja ka Balti sarja arvestusse. Üks selline kohtumine on meid laupäeval ees ootamas. Viljandi loodab kodupubliku ees Mistra vastu kaotatud karikafinaali eest revanši võtta. Meistriliiga esimeses voorus jäid viljandlased peale 26:24.

"Kuigi karikafinaali kaotus loomulikult närib siiani sees, siis saame olla uhked, et me ei lasknud pead norgu ning võitlesime lõpuni välja. Peame tegema omad järeldused ja pika hooajaga edasi minema. Usun, et meil ei ole mentaalselt probleemi end Mistra vastu häälestada, kuna kõigil meestel on suur isu revanš võtta. Lisamotivatsiooniks on ju see, et mängus on ikkagi neli punkti," ütles Viljandi HC ääremängija Mikk Varik.

Viljandi HC jagab meistriliiga tabelis Põlva Servitiga 16 punktiga esikohta. Mistra paikneb 11 punktiga kohe nende selja taga. Balti sarja juhib samuti Viljandi, kes on kümnest kohtumisest pidanud vastaste paremust tunnistama vaid ühes. Mistra seisab neist kolm punkti taga pool neljandal kohal.

"Emotsioonid on siiani väga kõvad ja pidevalt toob naeratuse suule, kui kuskilt poolt jälle õnnitlusi jagatakse. Olen kogu tiimi üle uhke, et suutsime sellist võitlust näidata ning suure näljaga karikat jahtida. Pidime kõik ise välja teenima, kuna vastas oli väärikas rivaal, kes ei loovutanud sentimeetritki niisama. Eks karistusvisked selline väike loterii on, kuid ju siis pidi seekord nii minema," rääkis Mistra joonemängija Martin Johannson karikafinaali järgsetest emotsioonidest.

"Laupäeval ei ole mentaalselt raske end Viljandi vastu häälestada, sest kergelt on ju pinged maas. Vaimsele tervisele on väga kasulik, et juba poole hooaja peal saame öelda, aasta pole raisku läinud, sest midagi on näppude vahel. Saame pingevabalt edasi liikuda ning just see võib uusi õnnestumisi tuua. Laupäevane vastane on meile läbi ja lõhki teada ning meie ülesanne on vaid mõnda detaili lihvida ja proovida taas punktid koju viia," lõpetas pikaaegne koondise kapten.

Lisaks eestlaste omavahelisele mõõduvõtule läheb Eesti-Läti-Leedu liigas sel nädalavahetusel võistlustulle ka Serviti, kes kohtub Lätis ASK Zemessardze/LSPA-ga.