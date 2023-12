Nõmme Kalju tasus endisele juhendajale võla, üleminekukeeld tühistati

FIFA kehtestas eelmisel nädalal Nõmme Kaljule üleminekukeelu, sest esindusmeeskonna endise peatreeneri Eddie Cardoso ennetähtaegselt lõpetatud leping polnud klubi poolt välja makstud, kirjutas Soccernet.ee.

Kalju president Kuno Tehva ja Cardoso advokaat Duarte Costa kinnitasid kolmapäeval Soccernet.ee-le, et treenerile on kogusumma ära makstud. See tähendab, et Kalju on rahvusvahelisest üleminekukeelust vaba, mistap võivad nad taas piiri tagant uusi mängijaid endale meelitada.

FIFA otsustas mais, et Kaljul tuleb Cardosole lepingu lõpetamise eest kompensatsioon tasuda ning otsusele lisati juurde klausel, et kui makse pole sooritatud 45 päeva jooksul, siis keelatakse Nõmme Kaljul uute mängijate – riigisiseselt või rahvusvaheliselt – registreerimine, kuniks summa on tasutud.

Juulis pöördus Kalju FIFA otsusega rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), lootuses vaidlustada, kuid klubi tegi hiljem kannapöörde ja Kalju president Kuno Tehva lubas, et Cardoso saab raha kätte siis, kui see klubile sobib.

