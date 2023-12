Eesti parimaks üliõpilassportlaseks valiti Mariel Merlii Pulles

Individuaalsportlaste seast valiti parimaks üliõpilassportlaseks suusataja Mariel Merlii Pulles, kes võitis USA-s Lake Placidis toimunud taliuniversiaadil neli medalit.

25-aastane USA-s Alaska Fairbanks ülikooli magistriõppes keskkonnajulgeolekut tudeeriv Pulles on võistlemas Ameerikas oma viimast hooaega. Pulles on tulnud kõrgetele kohtadele NCAA võistlustel, samuti on tal õnnestunud võita kahel korral (2021, 2022) Põhja suusaalade meistritiitel. Pulles osales ka 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel.

Sel aastal USA olümpialinnas Lake Placidis toimunud taliuniversiaadil õnnestus Pullesel võita kaks kuldmedalit (1,5 km sprint, 15 km ühisstart) ning kaks hõbemedalit (5 km klassikasõit, 5 km jälitussõit). Enne teda oli Eestil taliuniversiaadilt ette näidata ainult üks medal, mille võitis suusataja Kaili Sirge 2007. aastal Torinos.

Võistkondliku auhinna pälvis Tartu Ülikooli sõudmise meeste kaheksapaat, kellel õnnestus tulla septembri algul Poolas toimunud sõudmise üliõpilaste Euroopa meistrivõistlustel üliõpilasmeistriteks.

Treener Priit Purge sõnul olid paatkonnast pool noored poisid ja teise poole moodustasid kogenud sõudjad. "Paatkonna tugevuseks oligi see, et kokku sai noor jõud ja tark kogemus, see oli ilmselt võti, et kogenud sõudjad oskasid hästi paati toetada," nentis Purge.

Treeneri sõnul oli eestlaste eeliseks 1000-meetrine distants, mis oli meie paatkonnale sobiva pikkusega. Sõudjate jaoks oli kuldmedalite väga motiveeriv ja hetkel on paatkonnal plaan osaleda 2024. aastal toimuval üliõpilaste sõudmise MM-il ning 2025. aastal toimuval suveuniversiaadil.

Aasta parimatele üliõpilassportlastele antakse kätte tunnustused Eesti Akadeemilise Spordiliidu poolt korraldataval kõrgkoolide töötajate ja õppejõudude EASL aastapäeva turniiri järel toimuval austamisel, mis saab teoks Tartu Ülikooli Spordihoones uue aasta esimesel reedel, 5. jaanuaril.