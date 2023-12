Tennise pahapoiss: ma ei taha enam mängida

Mullu Wimbledonis finaali jõudnud 28-aastane Kyrgios jäi tänavu kõikidelt slämmidelt eemale ja pidas kogu hooaja peale vaid ühe kohtumise. Kyrgios loobus Austraalia lahtistel mängimisest põlvevigastuse tõttu, seejärel jättis ta jalavigastuse tõttu vahele Prantsusmaa lahtised ja Wimbledoni slämmiturniiri ning sügisel sundis teda USA lahtistelt eemale jääma randmevigastus.

Eelmisel nädalal avaldasid Austraalia lahtiste meistrivõistluste korraldajad otse põhiturniirile pääsenute nimekirjad. Kyrgiost ülesandmislehel polnud, ent õhus oli võimalus, et ta võib siiski turniirile saada vabapääsmega.

Kyrgios kinnitas aga taskuhäälingus "On Purpose", et ei mängi aasta esimesel slämmiturniiril. Lisaks teatas ta, et ideaalses maailmas oleks ta karjääri juba lõpetanud.

"Ma olen väsinud tennise mängimisest. Ma olen sellest kõigest väsinud. Mul on nüüdseks olnud kolm operatsiooni ja ma olen alles 28-aastane! Tahtsin sellises eas perekonda luua, mitte valuga võidelda. Kui ma püsti tõusen, siis ma ei suuda valuta kõndida," ütles Kyrgios.

Endine maailma 13. reket siiski lubas, et naaseb järgmisel aastal võistlustulle. "Kui see otsus sõltuks ainult minust, siis ausalt öeldes ma enam ei mängiks. Praegu ma pean edasi mängima. Mul on veel nii palju anda, aga ma lihtsalt ei taha enam mängida. Ma üritan umbes üks-kaks aastat edasi mängida ja tipus olla ning jätta tennisega hüvasti oma tingimustel. Ma ei soovi järjekordsele lõikusele minna."

Austraalia lahtised algavad 14. jaanuaril ja lõppevad 28. jaanuaril. Meeste üksikmängus hakkab tiitlit kaitsma maailma esireket Novak Djokovic.