Premium liigas üllatuse sepistanud Kalev tegi treeneripingil suure muutuse

Tallinna Kalevi president Joel Lindpere tegi otsuse avalikuks Õhtulehele antud usutluses. "Meil on kindel visioon ja lähme sellega edasi. Esinduse peatreenerina jätkab üksi Daniel Meijel. Aivar Annistest saab meie akadeemia direktor ja peatreener," selgitas Lindpere.

Meijel ja Anniste töötasid treeneritandemina viimased viis aastat. Nende käe all tegi Tallinna Kalev tänavu klubi ajalugu, kui Premium liiga lõpetati kolmandal kohal ning esmakordselt tagati koht ka UEFA Konverentsiliigas. Eesti Jalgpalli Liit premeeris Meijelit ja Annistet Vollrati nimelise aasta treeneri auhinnaga.

Ühtlasi avaldas Lindpere, et Ragnar Klavan pole veel otsustanud, kas jätkab mängijakarjääri või riputab putsad varna. "Ragnariga on äärmiselt lihtne: tema otsustab ise, kuidas jagab end pere, kodu ja klubi vahel. Kui need eeldused on täidetud, peame vaatama, kuidas tagada, et meeskond oleks võitluseks sada protsenti valmis. Iga mängija peab põlema soovist minna lahingusse."