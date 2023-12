Aasta lõpus toimub heategevuslik naiste võrkpallimäng "Olevik vs Tulevik"

Mäng algab pärast TalTech/Optibeti ja Kalev/Cramo korvpallimängu algusega kell 19.30. Õhtut juhib Tom-Erik Luoma-aho. Pilet maksab sümboolsed 5 eurot ja piletitulu annetatakse heategevuseks vähiravi fondile Kingitud Elu. Pileteid saab kohapealt või Piletikeskusest.

Omavahel lähevad vastamisi Eestis mängivad endised ja praegused koondislased/Audentese Spordigümnaasiumi vilistlased ning Eesti U-20 koondis.

Mängu idee autoriks on U-20 koondise treenerid Sten Esna ja Marko Mett, kes otsisid jaanuaris toimuvate Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistluste eel U-20 koondise jaoks võimalust kontrollkohtumiseks.

"See mõte tuli meil koondise treeneritega. See aasta on ju olnud naiste võrkpalli mõttes erakordne, sest suvel võitis rahvuskoondis Euroopa Hõbeliiga ning seejärel toimus Tallinnas Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Seetõttu mõtlesime, et võiks selle aasta siis ka natukene suuremalt ära saata," kirjeldas Marko Mett sündmuse tagamaid.

"Kutsume kõiki kaasa elama, meie noortekoondislastele tuleb ka kasuks, kui nad saavad suurearvulise publiku silme all mängida," lisas U-20 esinduse peatreener.

Kodus mängivate koondislaste naiskonna koosseisu kuuluvad rahvusnaiskonna kapten Liis Kiviloo, Silvia Pertens ja Hanna Pajula (Rae SK/Viaston); Eliisa ja Nette Peit, Maren Mõrd, Karolina Kibbermann, Marily Lass ja Kätriin Põld (TalTech); Häli Vahula, Liisbet Pill ja Kadri Kangro (TÜ/Bigbank) ning tänaseks saalivõrkpalli rannavolle vastu vahetanud Eva Liisa Kuivonen.

Võistkonda juhendavad aastatel 2003-2020 Audentese Spordigümnaasiumis töötanud ja pikalt ka Eesti rahvusnaiskonna peatreenerina töötanud Peeter Vahtra ning Eesti rahvusnaiskonna kauaaegne kapten Julija Mõnnakmäe, statistik/managerina tegutseb Mihkel Sagar.

U-20 koondise võistkonna liikmetest nimekamad on ka sel suvel Eesti rahvuskoondise kandidaatide nimekirja kuulunud Janelle Leenurm, Nora Lember, Carmel Vares ja Karlotta Kattai. Lisaks on nimekirjas TalTechi naiskonda kuuluv Johanna Sova; TBD/Pharmatech Kastre võistonna liikmed Lill Kandimaa ja Grete Jürgenson; Lisandra Krass ja Maarja-Liisa Polman Pärnu Spordikoolist; möödunud hooajal Eesti meistrivõistlustel Viljandi Metalliga pronksmedali võitnud Kaisa Rei, Maarja Allik ja Emma Vilberg; Rae Spordikool/Viastoni võistkonna sidemängija Anni Põldma; Šveitsi meistriliigas mängiv Mirjam Kurik ja Audentese Spordigümnaasiumi õppursportlased Liisa Põldma ja Karmen Tugedam.

Võistkonna treenerid on Marko Mett, Sten Esna ja Karlo Remy Kallend. Füsioterapeut Annabel Kutman, üldkehalise ettevalmistuse treener Raigo Koodres, statistik/manager Mihkel Sagar.