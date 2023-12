Naiste käsipalli MM on jõudnud veerandfinaalideni

Esimeses veerandfinaalis lähevad vastamisi Prantsusmaa ja Tšehhi naiskonnad.

Turniiri üllatavalt raske võiduga Angola üle alustanud prantslased on pärast seda liikunud võimsalt ning teise alagrupifaasi lõpuks alistati viimastel sekunditel ka suurfavoriit Norra. Tšehhi kvalifitseerus veerandfinaali üle noatera, kui Hispaania ja Brasiiliaga võrdsete punktide peal olles sai neile määravaks vaid väravate vahe.

"Meie jaoks on tegemist justkui muinasjutuga," kirjeldas Tšehhi saavutust mängija Veronika Mala. Riigi jaoks on juba tegemist nende ajaloo parima saavutuse kordamisega, kui vaid korra, aastal 2017 on nii kaugele jõutud.

"Me oleme üles leidnud oma DNA. Tugeva kaitse, millel on jõud vastased täielikult summutada. Kui turniiri alguses lasime omale liiga palju väravaid visata, siis Norra vastu seisime ühtse müürina," ütles prantslaste väravavaht Laura Glauser pressiteates. "Me oleme mäng-mängult paremaks läinud, kuid ei tohi langeda sellesse lõksu, et arvame, et oleme juba kuskile jõudnud. Peame kõva tööd edasi tegema," lisas Prantsusmaa kapten Eztelle Nze Minko.

Teises veerandfinaalis kohtuvad omavahel Holland ja Norra.

Turniiril seni kaotuseta edenenud hollandlased on kõiki vastaseid seni võitnud keskmiselt rohkem kui kümne väravaga. Nüüd aga seisab neil ees suurim katsumus, kui veerandfinaalis minnakse vastamisi kodupubliku ees mängiva, valitseva Euroopa ja maailmameistri, Norraga. Skandinaavlased tunnistasid viimases alagrupifaasis Prantsusmaa paremust.

"Ma tunnen, et me oleme siiani endast andnud kuskil 80 protsenti. Teame, et hollandlased on käsipalli absoluutne tipp, kuid maailmameistriks tulemiseks peab alistama kõik vastased," kommenteeris norrakate peatreener Thorir Hergeirsson pressiteates.

"Eks me teadsime, et meile tuleb vastu kas Prantsusmaa või Norra. Nüüd jääb meil üle vaid võtta vastu väljakutse norrakatega nende koduväljakul vastamisi minna. Tunne on naiskonnas hea ning kui kõik suudavad endast 100 protsenti fookust anda, siis suudame ka poolfinaali edeneda," ütles Hollandi väravavaht Yara Ten Holte.

Kolmapäeval kohtuvad esimeses vastasseisus Rootsi ja Saksamaa.

Rekordilise 10 000 pealtvaataja ees võidult-võidule astuv Rootsi astub veerandfinaalis vastamisi Saksamaaga. Sakslased on pärast esimeses voorus jaapanlaste vastu ehmatusega pääsemist saanud vaid ühe napi kaotuse taanlastelt.

"Atmosfäär on lausa imeline. Me ei ole naiste käsipallis harjunud sellise atmosfääriga harjunud, kuid see on vägev tunne, kui pea kümme tuhat inimest sulle pöialt hoiavad. Olen õnnelik, et oleme nii kaugele jõudnud ning loodetavasti suudame samasuguseid esitusi jätkata," sõnas Rootsi ääremängija Nathalie Hagman.

Viimases veerandfinaalpaaris selgitavad edasipääseja Taani ning Montenegro.

Kolmanda võõrustava Skandinaavia riigina veerandfinaalidesse jõudnud taanlased kaotasid küll ühes turniiri põnevaimas mängus jaapanlastele, kuid suutsid siiski Saksamaa alistamisega alagrupis esikoha tagada.

Montenegro teekond veerandfinaali oli kindlasti kõige dramaatilisem. Horvaatia vajas viimases kohtumises vähemalt viiki Ungari vastu, et ise kaheksa parema hulka astuda. Mõned minutid enne lõppu juhiti veel nelja väravaga, kuid ungarlased võitlesid end lõpuks siiski 23:22 võidule ning kinkisid võrdses tabelis Montenegrole koha veerandfinaalis.

Senise turniiri resultatiivseim naiskond on olnud Holland, kes on visanud kuues mängus 218 väravat, edestas kolme tabamusega Norrat. Samad tiimid figureerivad ka väravavahi tõrjete arvestuses ning seal järgneb neile napilt Montenegro. Individuaalsete skoorijate tabeli tipus on Rumeenia Eliza-Iulia Buceschi 47 tabamusega, tema selja taga on Tšehhi staar Marketa Jerabkova ühe vähem visatud väravaga.

Jerabkova troonib ka resultatiivsete söötude tabelis kolmandal kohal. Teda edestavad vaid Montenegro Matea Pletikosic ja Senegali Soukeina Sagna. Sakslaste Xenia Smits juhib kaitse poolel vägesid, olles teinud üheksa vaheltlõiget. Negatiivsest statistikast paistab silma Sloveenia Nataša Ljepova, kes on teeninud üheksa kaheminutilist karistust.

Naiste maailmameistrivõistluste veerandfinaalid peetakse teisipäeval ja kolmapäeval. Alates reedestest poolfinaalidest Taanis Herningis toimuvad mängud kulmineeruvad pühapäevase finaaliga.